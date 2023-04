Morto dopo un salvataggio eroico. È la triste fine di Vito Bugliarello, 35 anni, che ha soccorso due ragazzi minorenni caduti in acqua mentre si facevano una foto, per poi cadere in acqua, scomparendo tra i flutti.

La tragedia è avvenuta in Sicilia, davanti alla spiaggia della Marchesa tra Siracusa e Avola.

Dopo aver notato i due ragazzi in difficoltà, Bugliarello ha legato due teli e li ha aiutati a mettersi in salvo. Ma come detto, è scivolato in acqua.

Originario di Floridia, in provincia di Siracusa, era disperso in mare da ieri. Per tutta la giornata sono andate avanti le attività di ricerca con il coordinamento della Capitaneria di Porto dell'uomo: il cadavere è stato recuperato in prossimità di un costone roccioso. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata