Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti, è stata arrestata e poi rilasciata per una vicenda di droga.

Gli agenti della polizia aeroportuale di Fiumicino stavano seguendo le tracce di un pacco che si riteneva contenesse dello stupefacente, in particolare Gbl. Quando si sono fatti aprire la porta ecco la sorpresa: era la sorella della nota attrice che ha subito spiegato come usa la sostanza, comunemente nota come “droga dello stupro”. Ossia per le pulizie, l’argenteria soprattutto. Ma l’avrebbe anche dovuta spedire al figlio che abita a Londra, che la utilizza per pulire la macchina.

L'arresto è stato convalidato ma la Rivelli è a piede libero in attesa che inizi il processo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata