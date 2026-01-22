Dramma in un’azienda agricola: operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinarioIl giovane trovato senza vita dai colleghi, ad ucciderlo un dispositivo per sminuzzare il fieno
Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro.
L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita.
Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore.
Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente.
(Unioneonline)