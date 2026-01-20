Dramma a Vibo Valentia: bimba di due anni muore soffocata da un wurstelI medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla ma senza successo
Tragedia a Vibo Valentia, dove una bimba di due anni è morta soffocata mangiando un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di oggi. La piccola ha ingerito l'alimento che ha ostruito le vie respiratorie.
Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un'ora ma purtroppo senza successo.
Sull'accaduto è attesa l'apertura di una indagine.
(Unioneonline)