"Ci sembra molto strano che Dora possa aver compiuto un gesto estremo, decidendo di farla finita".

Lo ha detto Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana (Salerno), paese di cui era originaria la 29enne Dora Lagreca deceduta la notte tra venerdì e sabato a Potenza, a casa del fidanzato dopo una caduta dalla finestra.

Secondo il primo cittadino "è impossibile che sia potuto accadere. Anche l'avvocato di famiglia è concorde, e così come la comunità. Chi la conosce bene sa che Dora era una ragazza solare, allegra, piena di vita e di progetti. Venerdì, prima di recarsi dal fidanzato, è stata a casa dei suoi familiari, ha parlato con una zia del matrimonio di un cugino che si sarebbe tenuto la prossima settimana. Niente faceva presagire questa tragedia. Conoscevo personalmente Dora e la sua famiglia, siamo legati anche da parentela, abitiamo poco distanti. L'ipotesi del suicidio non convince. Cosa possa essere accaduto non lo sappiamo, ma ci auguriamo che si possa far luce quanto prima su quello che è realmente accaduto. Vivere in questa incertezza è un doppio strazio per la famiglia".

La donna, precipitata da oltre dodici metri di altezza, è stata soccorsa dal personale del 118, ma è morta due ore dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.

La 29enne si trovava nell’abitazione del fidanzato, con il quale aveva trascorso la serata e aveva postato diverse storie su Instagram in cui compariva insieme al compagno in giro per locali. Una volta rientrati a casa, i due avevano avuto un’accesa discussione.

Durante l’interrogatorio l’uomo ha dichiarato agli inquirenti che a un certo punto Lagreca avrebbe aperto una delle due finestre della mansarda minacciando di farla finita buttandosi dal terrazzino. Poi avrebbe scavalcato la ringhiera e lui avrebbe tentato di fermarla.

“Non ce l’ho fatta ad afferrarla”, ha spiegato.

Dopo aver visto la fidanzata precipitare dal balcone, sarebbe corso in giardino a piedi nudi per cercare di soccorrerla.

Il fidanzato ha affermato di non avere alcuna responsabilità nella morte e al momento non risulta indagato.

Per chiarire le cause del decesso martedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della giovane.

(Unioneonline/F)

