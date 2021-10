Indagini sono in corso, a Potenza, da parte dei Carabinieri sulla morte di una 30enne, Dora Lagreca, morta la notte scorsa dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina in via Di Giura, nel rione Parco Aurora del capoluogo lucano.

Il fatto è avvenuto intorno alle tre di notte.

Soccorsa dal personale del 118 "Basilicata soccorso", è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, situato a poche centinaia di metri da via Di Giura.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario dell'ospedale potentino: troppo gravi le ferite riportate dopo essere precipitata da oltre 12 metri di altezza.

La 30enne – originaria della provincia di Salerno – si trovava a casa del fidanzato, con il quale aveva trascorso la serata. La vittima ha postato diverse storie su Instagram in cui compariva con il compagno in giro per locali.

Sul caso indagano i carabinieri.

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. Fondamentale per capire con esattezza la causa del decesso sarà l’autopsia, che verrà eseguita martedì.

