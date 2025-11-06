Dopo un periodo mite e soleggiato, tornano le piogge.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma un rapido peggioramento con un doppio vortice in arrivo dall’Atlantico: le prime piogge bagneranno, nella notte tra giovedì e venerdì, la Sardegna poi attraverseranno il Tirreno e si porteranno verso Sicilia e Sud peninsulare; anche alcune regioni centrali saranno interessate dall’apertura degli ombrelli.

Nel dettaglio, nel corso delle prossime ore, avremo un peggioramento lento ma graduale verso l’Isola e dalla tarda serata di oggi potrebbero verificarsi rovesci più intensi, in spostamento verso est.

Venerdì il maltempo colpirà soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre alcune piogge raggiungeranno Lazio, Campania e Appennino centro-meridionale; non sono poi esclusi piovaschi sul Basso Piemonte. Altrove le condizioni saranno nuvolose ma con qualche spiraglio di sole.

Sabato continueremo ad osservare un’Italia divisa in due: al Nord il tempo sarà stabile, anticiclonico, ma non mancheranno nubi basse e locale pioviggine sul Basso Piemonte e in Romagna. Il sole sarà più presente sulle Alpi. Al Centro troveremo ombrelli aperti su buona parte delle regioni salvo in Toscana dove la giornata potrebbe trascorrere tranquilla. Al Sud, invece, continuerà l’instabilità perturbata con piogge alternate a pause asciutte: questa fase sarà associata al primo vortice in transito dalla Sardegna verso i Balcani. Domenica arriverà un secondo vortice, sempre da ovest e sempre foriero di precipitazioni sulle stesse zone.

Sarà dunque un weekend dal sapore autunnale ma, niente paura: dall’inizio della prossima settimana tornerà l’alta pressione e il tempo soleggiato per più giorni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata