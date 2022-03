Una donna di 60 anni, Vincenzina Ribecco, è stata uccisa con un colpo di pistola al petto nella sua abitazione a Cutro (Crotone) nella frazione "San Leonardo".

A trovare il corpo senza vita, riverso sul pavimento, è stato il figlio della donna. Il giovane ha avvertito il 118, ma per lei non c'era più nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Crotone e del Reparto operativo del Comando provinciale.

Vincenzina Ribecco lavorava d'estate come inserviente in un villaggio turistico di San Leonardo di Cutro. Era sposata e aveva due figli, non conviventi. Le indagini dei carabinieri sull'omicidio sono dirette dalla Procura della Repubblica di Crotone.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata