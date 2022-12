Una donna di circa 40 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nella sua abitazione nel Catanese, in una zona agricola di Paternò.

La vittima è una bracciante agricola romena che lavorava in un’azienda tra Belpasso e Paternò, Viveva in una casa rurale, quella in cui è stato ritrovato il corpo.

A fare la macabra scoperta sono stati alcuni colleghi. Visto che la donna non rispondeva al cellulare, sono andati nella sua abitazione, che si trova dentro il comprensorio dell’azienda agricola ma in un luogo isolato.

Lì hanno trovato il cadavere e lanciato l’allarme, facendo giungere sul posto il 118 e i carabinieri della locale Compagnia assieme a quelli del Comando provinciale di Catania. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio.

La donna era separata e aveva una figlia che vive in Romania. Gli investigatori stanno sentendo i colleghi di lavoro e i proprietari dell’azienda per ricostruire le frequentazioni della vittima. Al momento, viene sottolineato, si indaga sulla sua sfera personale ma non c’è una pista privilegiata nel delitto.

(Unioneonline/L)

