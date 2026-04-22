A Catanzaro una donna si è lanciata da un balcone con in braccio i tre figli piccoli: è morta sul colpo con due dei suoi bambini di 4 anni e 4 mesi. La terza figlia, di 5 anni e mezzo, è invece ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

La tragedia è in via Zanotti Bianco. La donna si è gettata nel vuoto dal terzo piano dell'edificio in cui abitava. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio.

(Unioneonline)

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