Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute ha dato parere positivo alla riapertura delle discoteche. Un via libera arrivato, però, con precisi paletti.

Secondo il Cts la riapertura delle sale da ballo potrà avvenire solo in zona bianca, garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto.

Punti fermi, inoltre, la presentazione del Green pass e l'utilizzo della mascherina chirurgica, ad eccezione che in pista, durante il ballo, che è paragonabile alle attività fisiche al chiuso.

Non si sono fatti attendere i commenti alla notizia da parte dei gestori. "L'importante è riaprire ma così le condizioni non sono favorevoli, perché incideranno sui costi, mi auguro che in sede di Cdm si possano rivedere le percentuali sulla capienza nei prossimi giorni. Altrimenti in queste condizioni per molti sarà difficile riaprire", ha detto il presidente del Silb - il sindacato dei gestori delle sale da ballo - Maurizio Pasca in merito al parere del Cts.

(Unioneonline/l.f.)

