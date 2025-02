Il Papa resta ricoverato al Gemelli, mentre le voci sulle sue dimissioni continuano a circolare e a riempire siti e bacheche social.

A metterle a tacere arriva però il cardinale Pietro Parolin. «Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano», ha detto il Segretario di Stato vaticano in un'intervista al Corriere della Sera.

«Grazie a Dio, le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo - prosegue il Cardinale -. Gli sono state mandate delle pratiche d'ufficio e ciò significa che procede bene».

In questi giorni le fake news e gli allarmi sulla salute di Papa Francesco non sono mancati, non a caso si è parlato di “corvi” intorno al Vaticano. «Sinceramente, devo dire che non conosco se ci sono manovre del genere e cerco, in ogni caso, di restarne fuori - sottolinea Parolin -. D'altra parte, penso sia abbastanza normale che in queste situazioni si possano diffondere voci incontrollate o venga pronunciato qualche commento fuori luogo: non è certo la prima volta che accade. Non credo però che ci sia alcun movimento particolare, e finora non ho sentito niente del genere».

Con uno sguardo e una preghiera rivolti ai conflitti a Gaza e in Ucraina, il Cardinale avverte: «la pace autentica e giusta nasce dal coinvolgimento di tutte le parti in causa. Bisogna che tutti vengano coinvolti e siano disposti a negoziare per arrivare ad accordi mutuamente accettati. Altrimenti la pace non sarà mai stabile e duratura e il mondo diventerà una giungla nella quale aumenteranno i conflitti, con le loro terribili conseguenze di distruzione e di morte».

