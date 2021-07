Ha vinto la battaglia contro la mamma no vax ed è riuscita a vaccinarsi contro il Covid.

Protagonista una ragazza di 17 anni di Vercelli. La giovane, che vive con il padre nella città piemontese, aveva ricevuto l’ok al vaccino dal papà medico, ma mancava il consenso della madre, che vive in Liguria e non voleva darglielo.

La ragazza si è rivolta così alla giustizia. Il padre ha assicurato che la diciassettenne non soffre di patologie incompatibili con il vaccino e la sezione civile del Tribunale di Vercelli, presieduta dal giudice Michela Tamagnone, ha autorizzato la somministrazione “con estrema urgenza”.

Nel provvedimento del Tribunale si legge che la vaccinazione "rappresenta un rimedio necessario per garantire la salute della minore, la sua libertà di movimento, e per fronteggiare la pandemia in corso".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata