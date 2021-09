La posizione di Anna Corona, di nuovo indagata per il sequestro della piccola Denise Pipitone, potrebbe presto essere archiviata. È questa infatti la richiesta presentata al gip dalla Procura di Marsala.

La donna è la madre di Jessica Pulizzi – sorellastra della bambina scomparsa e che è stata processata e assolta – ed ex moglie del padre naturale di Denise.

L’archiviazione è stata chiesta inoltre per Giuseppe Della Chiave, che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di aver visto con Denise su uno scooter lo stesso giorno della scomparsa.

L'avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste Piera Maggio, madre della bimba svanita nel nulla l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, ha confermato la notizia aggiungendo: "Valuteremo astrattamente la possibilità di fare opposizione. Non per screditare ma nel rispetto del contraddittorio, potrebbe essere utile anche per la Procura. Abbiamo fatto delle indagini difensive, le depositeremo anche noi. Dobbiamo vedere con molta serenità".

