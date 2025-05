Un'impronta di Andrea Sempio vicino al punto in cui fu trovato il cadavere di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007.

È quanto rivela il Tg1. L’impronta compatibile con quella di Sempio, che all’epoca frequentava la villetta di via Pascoli in quanto amico del fratello della vittima, è sul muro delle scale che portano in taverna. Lo si legge nella nuova consulenza dattiloscopica disposta dalla Procura di Pavia.

Si tratta di uno degli elementi a carico del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, che oggi non si è presentato in Procura per l’interrogatorio contestando un vizio procedurale.

Sempre a Pavia si è tenuto l’interrogatorio di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, attualmente in semilibertà. Stasi ha risposto a tutte le domande e il suo legale, Antonio De Rensis, ha affermato che la giornata di oggi è stata «molto positiva». Stasi ha detto che non conosceva Andrea Sempio, non l'aveva mai visto, non sapeva che faccia avesse. Ad Alberto, nel chiedergli se sapesse se Sempio frequentava la villetta e quali zone, sarebbe stato fatto presente di quell'impronta palmare che, secondo una consulenza dei pm, è di Sempio.

A Mestre invece è stato sentito come testimone Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio. L'interrogatorio del fratello di Chiara, e quello contestuale - poi saltato - di Andrea Sempio, servivano a chiarire quanto Sempio fosse davvero di casa nella villetta dei Poggi e quali erano i suoi rapporti con Chiara.

«Marco Poggi ha risposto serenamente alle domande che gli sono state rivolte. Ad Andrea Sempio lo lega un'amicizia di lunga data e la convinzione della sua estraneità alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia», si legge in una nota dell’avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi.

