«Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo».

È il commento di Chiara Ferragni alla notizia del via libera del Consiglio dei Ministri al ddl sulla beneficenza, che impone regole più stringenti e multe fino a 50mila euro per chi le viola.

«Quanto mi è accaduto – ha proseguito l’influencer, al centro del cosiddetto caso Balocco – mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali».

«Questo dl - ha aggiunto Ferragni - consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita».

