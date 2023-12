Sanzione di oltre 1 milione di euro alle società riconducibili a Chiara Ferragni, Fenice e Tbs Crew, e di 420mila euro a Balocco per pratica commerciale scorretta.

È quanto ha annunciato l'Antitrust, spiegando che, secondo l'Autorità, «le suddette società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino».

Nella sostanza, i consumatori pagavano un pandoro oltre 9 euro, anziché 3,70, credendo che una parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza all’Ospedale di Torino. La donazione, di 50mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima.

«Le società riconducibili a Chiara Ferragni – spiega l’Antitrust – hanno incassato dall'iniziativa oltre 1 milione di euro».

I post sui social di Ferragni, prosegue l’autorità, hanno rinforzato questo equivoco, lasciando intendere che la stessa influencer avrebbe partecipato direttamente alla donazione.

«L’Antitrust – esulta il Codacons – ha accolto in pieno l’esposto presentato lo scorso gennaio da Codacons assieme ad Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi. La sanzione porta oggi il Codacons ad annunciare una nuova iniziativa legale contro Chiara Ferragni e Balocco in favore di tutti gli utenti caduti in errore: avvieremo un’azione legale contro la Balocco e Chiara Ferragni chiedendo ai due soggetti di rimborsare il costo del pandoro a tutti i consumatori che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà».

L’associazione annuncia inoltre un’istanza ad Instagram e all’Autorità per le comunicazioni affinché, alla luce della decisione dell’Antitrust, incrementino i controlli sui messaggi pubblicitari legati a iniziative di solidarietà lanciate sul social da Chiara Ferragni e Fedez.

