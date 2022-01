Ore d’apprensione per David Sassoli, il presidente del parlamento europeo, "dal 26 dicembre ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia”.

Il ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. E per questo, dichiara il portavoce Roberto Cuillo, “ogni attività ufficiale è cancellata”.

Nei mesi scorsi Sassoli era stato ricoverato all'Hôpital Civil di Strasburgo per una polmonite “non legata al Covid-19”, aveva allora specificato. Il presidente dell’Europarlamento era stato portato in ospedale il 15 settembre, mentre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen teneva il suo discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo.

Il suo portavoce aveva fatto sapere che il presidente avrebbe dovuto rinunciare a presiedere la sessione plenaria a causa di una febbre, diffondendo una nota nel pomeriggio nella quale spiegava si era sottoposto ad un primo tampone ed era risultato negativo al Covid-19.

A dicembre aveva poi annunciato di non essere interessato a candidarsi per il rinnovo della carica, motivando la scelta con ragioni politiche. “Andare avanti - aveva spiegato - significherebbe spaccare la cosiddetta alleanza Ursula. Io non sono disponibile”.

(Unioneonline/v.l.)

