«I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio.

Le risorse per il ponte, ha spiegato il ministro e leader della Lega, non verranno spostati «perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo?».

«Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna – ha rassicurato Salvini – ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata