Tragedia sul lavoro a Milano, vicino a piazzale Loreto.

Un operaio è morto e il suo collega è ricoverato in gravissime condizioni dopo che entrambi sono precipitati all’interno del vano ascensore mentre stavano installando la cabina in uno stabile in viale Monza 2.

Il dramma è avvenuto poco prima delle 14. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco i due sono caduti da un’altezza di circa 20 metri mentre stavano montando l’ascensore.

Un operaio, 55 anni, è morto sul colpo. Il collega di 26 anni è ricoverato al Niguarda e le sue condizioni sono gravissime: ha riportato traumi al volto, al torace, al bacino e alle gambe.

Sul posto oltre a vigili del fuoco e soccorritori del 118 anche la Polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia.

