È di decine di feriti, fra cui bambini, il bilancio di un crollo verificatosi nell’ex convento di Giaccherino, a Pontelungo (Pistoia), mentre era in corso una festa di matrimonio.

A cedere è stato il pavimento della sala rialzata affittata per il ricevimento. Gli invitati sarebbero così caduti nella “voragine” creatasi, ritrovandosi al piano terra, coperti dai detriti. Cinque delle persone coinvolte sarebbero ora in gravi condizioni, ricoverate in codice rosso.

Da quanto si apprende, l’incidente è avvenuto sul finire della festa. Parte degli invitati aveva già lasciato il locale, ma una sessantina di altre persone, soprattutto giovani, stavano ancora ballando.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine assieme al personale sanitario che ha trasportato i feriti negli ospedali della zona.

«Al momento risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, dieci in giallo e circa venticinque persone in codice verde», ha spiegato in un primo aggiornamento il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Avviati accertamenti.

(Unioneonline/l.f.)

