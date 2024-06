Sarebbe stata individuata ed è in fase di recupero e di sequestro l'imbarcazione ritenuta responsabile del grave incidente costato la vita a Cristina Frazzica, 31 anni, morta dopo essere stata investita nel pomeriggio di domenica scorsa mentre era su un kayak insieme con l'amico avvocato nelle acque di Posillipo, a Napoli.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della residenza presidenziale Villa Rosebery non sono abbastanza chiare per consentire una individuazione certa, avevano però fornito la dinamica dell'accaduto e su questo hanno lavorato gli investigatori della polizia giudiziaria e della Procura. L'individuazione di chi era alla guida sarebbe quindi cosa fatta.

Cristina Frazzica e Vincenzo Leone avevano noleggiato il kayak a Riva Fiorita, dove c’è un piccolo porto per le barche dei pescatori. I due si trovavano ad almeno centro metri dalla costa a picco e a duecento dalle spiagge, come da regolamento. L’imbarcazione che li ha travolti invece si era spinta dove non avrebbe dovuto. Da chiarire se a causare l’impatto sia stata la velocità o la distrazione della persona al timone. Unica certezza è che lo yacht ha proseguito senza prestare i soccorsi. Due i reati ipotizzati dalla Procura nel fascicolo aperto sul caso, omicidio colposo e omissione di soccorso.

Vincenzo Leone, 33 anni, si è salvato buttandosi in mare quando si è accorto che l’imbarcazione non li aveva visti e li stava ormai per travolgere.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata