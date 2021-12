Nuovo balzo dei contagi in Italia, dove sono 30.810 i casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i nuovi positivi erano stati 24.883.

Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81.

A fronte di 343.968 tamponi fra molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 217.052), il tasso di positività nel paese scende all'8,9%, rispetto all'11,5% di ieri.

Sono 1.126 (ieri erano stati 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano stati 9.220), ovvero 503 in più.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata