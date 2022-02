Sono 99.522 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 112.691. Le vittime sono invece 433, mentre ieri erano state 414.

A quota 884.893 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 915.337. Il tasso di positività è all'11,2%, in lieve calo rispetto a ieri (quando era al 12,3%).

Sono invece 1.440 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.000, ovvero 324 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia sono 11.449.601 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.218.344, in calo di 109.886 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 148.167.

I dimessi e i guariti sono invece 9.083.090 con un incremento di 210.353 rispetto a ieri.

