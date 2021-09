È pari al 5% la percentuale del personale scolastico che, in Sardegna, non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti Covid-19.

È quanto emerge dal report realizzato dal Gimbe sulla sicurezza contro il coronavirus nelle scuole.

In Italia è del 6,1 la percentuale media del personale scolastico non immunizzato, mentre in 7 regioni - Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Campania, Toscana e Calabria - il 100% del personale risulta aver concluso il ciclo di somministrazioni.

Tra i non vaccinati, spicca il personale di Bolzano, con il 21,2%, segue Trento con il 18%, poi Valle d'Aosta, Piemonte, Sicilia, Basilicata con il 10,9% di non vaccinati, Lombardia con il 10,5%, Umbria, Liguria, Puglia, Sardegna con il 5%, Emilia Romagna, Veneto e infine le Marche con il 3%.

Il Gimbe sottolinea anche il positivo esito, nell’Isola, della campagna vaccinale fra gli studenti nella fascia di età 12-19 anni, i più vaccinati d’Italia: solo il 24,2% non ha ricevuto ad oggi nemmeno una dose.

In Italia nella fascia di età 12-19 anni il 52,1% della popolazione, pari a 2.374.04 persone, ha fatto il ciclo completo di vaccinazioni, il 15,6% pari a 712.088 ha fatto la prima dose e il 32,3% pari a 1.470.788 nessuna dose.

