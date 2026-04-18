Durante un corteo degli anarchici a Roma un funzionario di Polizia è rimasto ferito al volto a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. L’agente ha riportato una ferita vistosa alla testa ed è stato subito medicato. Secondo quanto si apprende il lancio della bottiglia è avvenuto durate momenti di tensione tra gli anarchici e un fotografo che seguiva il corteo.

Circa 200 i manifestanti che hanno risposto alla chiamata nazionale e si sono riuniti nella Capitale in zona San Lorenzo. “Riempiamo le strade” lo slogan del raduno, assieme a “Fuori Alfredo dal 41 bis”, con riferimento ad Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di massima sicurezza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata