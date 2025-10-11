Tragedia nella notte in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese, dove un incendio ha provocato la morte di tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in via Cairoli, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Comando provinciale di Milano, le vittime sono un uomo di 88 anni, sua moglie di 85 e il figlio 45enne. I tre vivevano nell’abitazione da cui è partito il rogo. Le circostanze precise dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato circa 40 persone dallo stabile. Otto condomini sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, ma nessuno risulterebbe in gravi condizioni. Anche un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito durante le operazioni di soccorso, ma è già stato dimesso.

L’appartamento teatro dell’incendio è stato posto sotto sequestro. Le indagini, affidate ai carabinieri di Corsico e alla sezione investigativa dei vigili del fuoco, sono in corso per determinare le cause del rogo.

