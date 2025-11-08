Avrebbe partorito a breve la donna di 36 anni, Stefania Palmieri, morta ieri in un incidente stradale sull'autostrada A22 del Brennero. Insieme a lei, nello schianto, è morto anche il bimbo che aspettava.

Lo riportano l'edizione locale del Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena.

L'incidente è avvenuto ieri mattina nel tratto di A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. L'auto di Stefania Palmieri si è scontrata, per cause da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. Per lei e il suo bambino non c'è stato nulla da fare.

La vittima era modenese e lavorava a Dolo (Venezia) per una ditta di abbigliamento di Milano. Viveva a Padova. La sua famiglia, professionisti sanitari di Modena, e il suo compagno, sono sotto choc. Il personale del 118 ha provato a lungo a rianimarla ma Stefania è morta sul colpo e con lei il suo bimbo. L'auto era incastrata sotto il camion.

La polizia stradale di Verona sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. I funerali potrebbero essere fissati per lunedì.

