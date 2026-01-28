«Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto. Abbiamo stanziato subito un milione di euro, tagliando gli stipendi di noi eletti e ora li mettiamo in votazione. Una volta confermata questa soluzione, verrò a parlare con famiglie e imprenditori».

Il leader del Movimento 5 Stelle interviene così sui ristori per cittadini e imprenditori che hanno subito danni dal passaggio del ciclone Harry in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Conte punta il dito anche sulle somme, considerate troppo esigue, che finora sono state stanziate dal Govrno: «Ovviamente la parte da leone la devono fare loro con grande speditezza. I soldi ci sono e si possono prendere sicuramente da quel progetto faraonico del Ponte sullo Stretto, ricordiamo che in quei 13 miliardi ci sono anche i soldi dei fondi di coesione della Sicilia e della Calabria. Il Movimento 5 Stelle c'è, sempre, per i cittadini».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata