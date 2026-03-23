Bimba di 2 anni aggredita da pitbull, operata al Policlinico di BariIl cane appartiene a un vicino di casa, a salvare la piccola l’intervento del padre
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Una bambina di due anni è stata aggredita e ferita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari.
L'aggressione è avvenuta per strada, il cane - da quanto emerso - apparteneva a un vicino di casa della piccola. A fermare l'aggressione sarebbe stato il padre della bambina.
La bimba ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata operata e le sono state suturate le ferite.
Nonostante il grande spavento, la bambina non è in pericolo di vita ed è ora ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica, dove è sottoposta a una terapia antibiotica. Sul caso indagano i carabinieri.
(Unioneonline)