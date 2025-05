Mancano ormai un paio di giorni all'inizio del conclave e i cardinali in queste ore cercano di tirare le fila. La congregazione si terrà oggi sia in mattinata che nel pomeriggio: sono tanti i porporati che hanno chiesto di parlare al pre-conclave, momento decisivo per scegliere il profilo del nuovo Papa.

Ieri molti cardinali sono tornati nelle parrocchie romane di riferimento per chiedere preghiere ma anche per uno stacco rispetto ai serrati lavori in Vaticano. Nella basilica di San Pietro si sono conclusi i Novendiali, i nove giorni di lutto per Papa Francesco.

Gli appuntamenti, oggi, uno alle 9 e l’altro alle 17. Si dovrà verificare se si riesce a trovare quel consenso di massima per affrontare un conclave che non sia troppo lungo e dispersivo con un numero eccessivo di candidati. Il quorum di 89 voti appare davvero alto per chiunque in questo momento.

Tra le ipotesi che trapelano c'è anche quella di scegliere una figura che possa mediare tra le varie anime del collegio cardinalizio, con un impegno futuro magari a replicare l'esperienza del C9 di Papa Francesco, ovvero quella di un consiglio allargato a rappresentanti di varie parti del mondo, ma anche 'correnti', con il quale proseguire le riforme.

