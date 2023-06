Da Brescia, il dolore attraversa mezza Italia e arriva a Cagliari.

Alessandro Anedda, pizzaiolo di 62 anni originario del capoluogo sardo, è rimasto ucciso in un tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Viale Europa, a Villa di Salò.

L’uomo era a bordo del suo scooter Yamaha quando per cause in corso di accertamento si è schiantato con una Opel Karl, con a bordo due donne di 25 e 53 anni rimaste illese.

Anedda è finito violentemente a terra ed è morto sul colpo. Per i rilievi hanno operato i carabinieri di Salò.

Il 62enne da anni abitava nel Bresciano e gestiva insieme alla moglie Monica la pizzeria Vesuvio di Gavardo. Lascia anche due figli.

Decine i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook della pizzeria, sotto il post: «Chiuso per lutto».

