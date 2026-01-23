Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma.

Tragedia a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. A quanto si apprende, la coppia era in fase di separazione da circa un anno. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione dell'uomo.

Stando a quanto è emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, Calzone avrebbe ucciso la moglie con l'arma che deteneva legalmente al culmine di una lite legata alla separazione in corso. La donna era andata nella casa in cui i due convivevano prima della separazione per recuperare alcuni effetti personali. Il corpo è stato trovato dal fratello di Calzone.

I due avevano un figlio adulto che vive fuori dalla Calabria

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di turno di Vibo Valentia.

