Sono cominciate ieri le prime somministrazioni del nuovo vaccino di Novavax in Italia. Cinque le Regioni interessate: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Sicilia. Oggi tocca invece a Calabria, Lazio, Liguria, Val D'Aosta, Umbria e Campania. Il farmaco è disponibile per chi ha più di 18 anni e non ha ricevuto finora alcuna dose. Il richiamo è a 21 giorni.

Il preparato è a base proteica, ossia realizzato con la tecnologia tradizionale, in teoria considerato più sicuro dai cosiddetti “no-vax”.

In Sardegna sono arrivate due giorni fa 27.900 dosi di Novaxovid che sono state consegnate dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo al servizio di Igiene Pubblica della Asl di Cagliari per avviare poi lo smistamento negli altri territori.

