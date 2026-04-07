Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto dopo essere stato colpito probabilmente a sprangate nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema.

Il giovane è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, qui è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e trovare l'aggressore. È intervenuto anche il pm di turno.

(Unioneonline)

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