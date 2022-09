Si chiamava Claudio Casu ed era di origine sarda il giovane operaio di 25 anni travolto e ucciso da un Jeep nel Torinese mentre andava al lavoro ieri all’alba su un monopattino elettrico.

La tragedia si è consumata a Cambiano, sulla strada provinciale per Chieri. Alla guida dell’auto un 29enne nato in Repubblica Dominicana e residente, come la vittima, a Chieri: è risultato positivo all’alcol test ed è stato arrestato per omicidio stradale, si trova ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia locale Casu si trovava a bordo strada, all'altezza di una curva, vicino ad un distributore di benzina, quando è stato travolto. L'automobile durante un sorpasso ha invaso la corsia opposta investendolo. Il conducente dopo il violento impatto non si è fermato e ha continuato la sua corsa, per poi fermarsi solo dopo cinquecento metri.

I sanitari giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimare Claudio, ma non c’è stato nulla da fare. Il 25enne stava andando a lavoro, al salumificio Lenti di Santena. Amici e colleghi increduli lo ricordano e lo piangono sui social.

“Ancora non ci credo, - scrive un collega - mi stanno venendo in mente tutte le giornate in cui facevamo i cretini a lavoro. Come ci facevi ridere con le tue battute… È stato un piacere conoscerti, mangiare, uscire, ridere insieme”.

(Unioneonline/L)

