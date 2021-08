Si è sfondato il lucernario sul quale stava lavorando ed è precipitato per alcuni metri all'interno del magazzino riportando ferite abbastanza gravi, tali da richiedere l'intervento dell'elicottero per accelerare il trasferimento all'ospedale triestino di Cattinara.

Un nuovo grave incidente sul lavoro è quello verificatosi ieri in una azienda di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e la polizia. L'operaio, 47 anni, stava lavorando sul tetto dell'edificio di Ferro Julia quando il lucernario si è sfondato e lui è precipitato per circa sei metri all'interno del capannone.

In via Grado, è intervenuto l'elicottero del 118 che ha trasportato il ferito al nosocomio.

L’uomo ha riportato un forte trauma toracico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata