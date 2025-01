Cecilia Sala è a casa. È atterrato allo scalo di Ciampino l'aereo che ha riportato in Italia la giornalista 29enne, detenuta nel carcere di Evin, in Iran, per 21 giorni.

Pantaloni e maglietta scura sotto una giacca, zaino in spalla, è scesa da sola dal velivolo partito da Teheran. Poi l’abbraccio con il compagno e cronista del Post Daniele Raineri: è stato lui a scattarle una delle prime foto, che mostra una Sala sorridente, con gli occhiali appesi al colletto, mentre saluta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l’ha accolta a Ciampino assieme ai genitori. Sullo sfondo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

«Papà ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa», ha detto riabbracciando il padre Renato all’aeroporto. «Ciao, sono tornata», è invece il breve messaggio vocale che ha inviato ai colleghi di Chora Media.

Come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi, la giornalista ha ringraziato la premier portandosi le mani al petto, e poi congiungendole. Meloni le ha messo le mani sulle spalle e l'ha rassicurata: «Non dire niente, adesso devi solo stare serena, ok? Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte».

«Sono felicissima», il commento della madre Elisabetta Vernoni, che poche ore fa ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato per complimentarsi anche Meloni.

Finisce così l’incubo della reporter del Foglio e autrice di podcast per Chora Media dopo tre settimane di angoscia per i familiari e di trattative febbrili da parte della diplomazia e del governo italiano. Nel pomeriggio sarà ascoltata dai carabinieri del Ros, poi potrà finalmente tornare nella sua casa romana.

Stamattina a sorpresa l’annuncio della liberazione, quando l'aereo era già decollato da Teheran.

Subito dopo la notizia che Mohammed Abedini, l’ingegnere iraniano fermato lo scorso 16 dicembre in Italia su richiesta degli Stati Uniti, potrebbe essere presto liberato. Un rilascio che dovrebbe avvenire nelle prossime ore e che conferma come, nonostante Teheran abbia smentito, Cecilia Sala sia stata usata dall’Iran come pedina di scambio per ottenere la liberazione dell’ingegnere.

