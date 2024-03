Un 25enne di Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, Damiano Bufo, è morto in seguito ad un incidente con la moto avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, in località San Nicola di Bisenti.

Secondo le prime informazioni il giovane, appassionato di moto, stava facendo motocross con un gruppo di amici quando, a causa di un cavo d’acciaio teso fra due alberi, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Inutile il tempestivo intervento del 118: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

Sotto choc la comunità di Castiglione Messer Raimondo, dove il ragazzo era nato e ha vissuto fino a un paio di anni fa, prima di trasferirsi a Pineto.

Il sindaco, Vincenzo D'Ercole, a nome di tutta la cittadinanza, esprime "profondo cordoglio e vicinanza" ai familiari del ragazzo.

Indagano i carabinieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata