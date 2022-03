È stato catturato nel corso di un’operazione della Guardia di finanza il latitante coinvolto nell’indagine denominata “Warranty”, sfuggito all’arresto il 10 febbraio scorso e ritenuto uno dei principali artefici e beneficiari delle rilevanti frodi ai fondi di garanzia oltre che a privati imprenditori per oltre 21 milioni di euro.

L’uomo si era nascosto in un’abitazione in provincia di Milano, nel seminterrato. Dall’interno di una sauna, con un meccanismo azionabile solo dall’interno, si accedeva a un vano nascosto in un’intercapedine. Viveva in un piccolo locale di circa 10 metri quadrati dove aveva allestito una sorta di laboratorio per la produzione di documenti di identità e certificati di fideiussioni falsi.

Dopo l’arresto è stato trasferito al carcere di Asti.

