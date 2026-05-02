La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia, la ventunenne che ha perso la vita ieri in seguito ad un incidente che si è verificato sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica.

A quanto si apprende, la ventunenne si era trasferita da qualche giorno in provincia di Brindisi e ieri sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro in un locale di Ostuni. Al momento dell'incidente, la ragazza si stata recando sul posto di lavoro.

La giovane, originaria di Bisceglie, era a bordo di una Fiat 500 che si è scontrata con una Mercedes guidata da un 83enne.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi e nelle prossime ore potrebbero essere disposti accertamenti tecnici irripetibili per individuare le cause dello scontro. La Procura ha disposto la restituzione della salma e i funerali saranno celebrati il 4 maggio alle 15:30 a Bisceglie. (Unioneonline)

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