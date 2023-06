È svanita la speranza di aver ritrovato Daniele Potenzoni, l’uomo con problemi di autismo scomparso a Roma il 10 giugno del 2015 mentre, con un gruppo di Milano, andava all’udienza del Papa con alcuni accompagnatori.

Pochi giorni fa circolava su internet un video che ritraeva un uomo sdraiato a terra e una voce fuori campo, in russo, diceva qualcosa in riferimento ad “Arnold Schwarzenegger nel film Terminator”. Quelle immagini erano state segnalate da una signora ed erano finite anche all’attenzione della famiglia Potenzoni.

Ieri invece la nota stampa: “Non è Daniele Potenzoni l’uomo immortalato in un video diffuso sui social e ripreso da numerosi media nei giorni scorsi. Nonostante la grande speranza che aveva suscitato nei familiari, il consulente dott. Edoardo Genovese e il legale avv. Gennaro Gadaleta, dopo un’intensa attività di ricerca, hanno accertato che la persona protagonista del video non è Daniele Potenzoni, il 43enne scomparso a Roma prima di un’udienza del Papa, il 10 giugno 2015”.

La somiglianza in effetti c’era, soprattutto per la particolare conformazione del naso. Ma le verifiche ora hanno spazzato via tutte le speranze.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata