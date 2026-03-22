Caso Caroccia, Delmastro convocato in Commissione AntimafiaL'esponente di FdI sarà ascoltato dopo il referendum sulla sua partecipazione alla srl della figlia di un condannato per reati legati alla camorra
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Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, sarà ascoltato, dopo il referendum, in Commissione Antimafia per la sua partecipazione alla srl della figlia di Mauro Caroccia (condannato per reati di mafia nell'ambito di un'indagine sul clan camorristico dei Senese) che gestisce un ristorante a Roma.
La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Nell'articolo si legge che «le richieste dei partiti di minoranza all'interno dell'organo parlamentare sono state già ufficiosamente accolte dalla presidente Chiara Colosimo che nel consiglio di presidenza, martedì o mercoledì, fisserà anche un primo calendario di audizioni per approfondire il caso».
Sulla genesi della società "Le 5 Forchette", ricorda il quotidiano, si è già mossa la Dda di Roma con l'apertura del fascicolo che ipotizza l'intestazione fittizia di beni in capo a Caroccia, detenuto e già condannato in via definitiva a 4 anni per lo stesso reato, e sua figlia Miriam.
(Unioneonline)