Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma nell'ambito del procedimento per il caso di Osama Njeem Almasri, il comandante e torturatore libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso nonostante un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale.

Il Tribunale dei ministri, lo scorso mese, ha inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio.

Il reato ipotizzato dalla procura è il 371 bis del Codice penale, che punisce «chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito». Prevista una pena fino a quattro anni di reclusione.

Nel mirino dei magistrati le dichiarazioni che Bartolozzi aveva rilasciato al Tribunale dei Ministri, che nelle scorse settimane ha indagato sul ruolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio nella vicenda. Nordio è indagato in un fascicolo separato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Secondo testimonianze ed atti del procedimento Bartolozzi avrebbe svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto del generale libico ed il 21, data del suo rimpatrio.

