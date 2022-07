Una casa a soqquadro con numerose tracce di sangue, una donna di 91 anni morta e la sorella 87enne ferita. Questa la scenda che si sono trovati di fronte gli agenti della Polizia in un appartamento nella zona orientale di Salerno, in via San Leonardo.

I poliziotti sono andati sul posto dopo la segnalazione di una nipote, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con le due zie.

Si indaga senza escludere alcuna ipotesi, gli agenti hanno sentito le altre persone residenti nello stabile e sul posto si sono recati anche i poliziotti della Scientifica, mentre il corpo della vittima è stato portato in obitorio per l’autopsia.

La donna ferita è stata ricoverata in ospedale, dove è andato anche il pm di turno per vedere se la donna possa rispondere alle domande e far luce su quanto accaduto.

L’87enne ha riportato traumi facciali dovuti a una caduta o una colluttazione. Non è in pericolo di vita ma ancora sotto choc, non riesce a spiegare cosa sia accaduto.

