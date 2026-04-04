Carburante, in quattro aeroporti italiani scattano le prime restrizioni per gli aereiLimitazioni Bologna, Linate, Treviso e Venezia. Air Bp Italia: «Priorità a voli ambulanza, voli di Stato e percorrenze sopra le due ore»
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In quattro aeroporti italiani sono scattate le prime limitazioni di carburante per i voli a causa della crisi in Medioriente. Si tratta degli scali di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia.
Air Bp Italia, uno dei principali operatori ha infatti emesso un “Notam”, ovvero un bollettino aereonautico rivolto alle compagnie aeree, per informarle che per i prossimi giorni, fino al 9 aprile, nei quattro aeroporti ci saranno delle limitazioni per il carburante.
La priorità nel rifornimento, ha spiegato la società che fa parte del colosso britannico Bp, sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore. Per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata.
(Unioneonline)