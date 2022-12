Sono ancora in corso le ricerche del principale sospettato per la morte di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata carbonizzata nella sua macchina a Concordia, in provincia di Modena il 18 novembre scorso.

Si tratta di un tunisino di 29 anni, terzo indagato oltre al marito della donna e a un amico di origini sarde.

Ma è il 29enne la persona su cui gli inquirenti si stanno fortemente concentrando.

Secondo quanto si apprende, sarebbe fuggito il giorno dopo il delitto in Francia, sulle sue tracce ci sono ora i carabinieri di Modena: risponde di omicidio e distruzione di cadavere.

L'indagato, che abita poco distante dal luogo del ritrovamento, era presente nel bar quando Alice Neri, giovedì 17 novembre, si era incontrata con l’amico e collega sardo.

Gli inquirenti, procura e carabinieri, ipotizzano che sia salito a bordo dell'auto della vittima e abbia diretto, non è chiaro il motivo, la ragazza verso il luogo della morte. Non risulta che i due si conoscessero in precedenza. Irregolare in Italia, risulta destinatario di un'espulsione.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata