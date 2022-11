Tre agenti della Polizia Penitenziaria di Bari sono stati arrestati, e altri sei sono stati sospesi, con le accuse di "tortura in concorso".

I provvedimenti in applicazione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Bari, per presunte violenze ai danni di un detenuto di 41 anni che si sarebbero verificate il 27 aprile scorso. Quindici sono, in totale, le persone indagate.

Secondo quanto trapela, l’inchiesta nasce da una denuncia effettuata proprio dalla Casa circondariale e del Comando della polizia penitenziaria. E dopo che il detenuto, durante il trasferimento dalla sua cella all’infermeria, sarebbe stato colpito con calci e pugni dagli agenti della penitenziaria, episodio accompagnato dal silenzio dei colleghi che hanno assistito al pestaggio, durato circa 4 minuti, e da una mancata segnalazione di lesioni sul corpo della vittima dopo il ricovero in infermeria.

Al momento, la posizione più grave è quella delle tre persone che materialmente avrebbero effettuato il pestaggio.

(Unioneonline/v.l.)

