Un ponte della strada Sila-Mare, in Calabria, è crollato. La piena del fiume Trionto, causata dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore, avrebbe fatto collassare uno dei piloni.

Il crollo è avvenuto nel tratto di strada che attraversa il comune di Longobucco (Cosenza).

È diventato virale il filmato pubblicato sui social, finito anche all’attenzione del governatore calabrese Roberto Occhiuto: «Immagini incredibili, ho appena concluso una riunione che ho convocato d’urgenza», ha fatto sapere.

«Il ponte – ha spiegato il presidente della Regione – è stato costruito soltanto nove anni fa dai comuni della Comunità montana Destra Crati-Sila Greca. E crolla in questo modo. Sono immagini che ricordano il ponte di Genova, il ponte Morandi, che ha mietuto tantissime vittime. E sapete perché non ci sono state vittime? Perché Anas, in modo previdente, ha chiuso questo tratto di strada, e quindi ha impedito che passassero mezzi di cantiere ed automobili. Altrimenti oggi commenteremmo una tragedia. Ho chiamato l'amministratore delegato di Anas perché mi sono compiaciuto per questa scelta».

«Pretendo – conclude Occhiuto – che tutte le responsabilità, che ci sono, vengano accertate. Perché nel 2023 un ponte costruito solo nove anni fa non può cadere in questo modo».

© Riproduzione riservata