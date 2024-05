Denis Trento, ex campione di scialpinismo, è morto ieri sulla Testa del Paramont, in valle d’Aosta.

L’atleta del Centro sportivo esercito di Courmayeur e guida alpina valdostana, 41 anni, sposato e con tre figli, è stato trovato dai soccorritori sopra una valanga, in fondo a una parete. Da stabilire con certezza se sia stato o meno travolto dalla massa di neve. Il fatto che indossasse i ramponi al momento dell'incidente può indicare che stesse affrontando un passaggio delicato, non per forza in salita.

L'uscita di sci ripido sulla Testa del Paramont, una delle sue “montagne di casa”, vicino a La Salle, era iniziata molto presto e sarebbe dovuta terminare entro la mattinata. Quando i familiari non lo hanno visto rientrare, hanno dato l’allarme.

Trento, nel suo palmarès, vanta piazzamenti di vertice in gare di scialpinismo come il primo posto ai campionati mondiali a squadre nel 2008 e nel 2011 e, ancora, il gradino più alto del podio ai campionati europei del 2007 e 2009. Ha vinto inoltre grandi classiche di scialpinismo come la Pierra Menta, l'Adamello Ski Raid, il Trofeo Mezzalama e il Tour du Rutor.

